ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Kriminalität Hund auf Mann gehetzt: Urteil gegen Hundehalter erwartet Von dpa | 28.06.2022, 00:49 Uhr

Er soll mit Hilfe seines Kampfhundes versucht haben, einen 19-Jährigen zu töten: Am Landgericht Hannover wird am Dienstag (11.00 Uhr) das Urteil gegen den 46-Jährigen erwartet. Zum Prozessauftakt bestritt der Mann, seinen Hund auf den jungen Mann gehetzt und ihn anschließend mit einem Messer verletzt zu haben. Der 46-Jährige beschrieb den Vorfall als Selbstverteidigung. Der jüngere Mann habe ihn auf der Straße angegriffen und sein Hund habe sich von der Leine losgerissen, hieß es in einer vom Verteidiger vorgelesenen Erklärung.