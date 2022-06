ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young up-down up-down Landkreis Oldenburg Hund auf der A1: Unfall mit 50.000 Euro Schaden Von dpa | 27.06.2022, 12:45 Uhr

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen einem Hund auf der Fahrbahn ausgewichen und mit einem Lastwagen kollidiert. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag entstanden Schäden von 40.000 Euro am Pkw sowie 10.000 Euro am Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Polizisten fingen später einen Hund in der Nähe des Autobahndreiecks Ahlhorn auf dem Seitenstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg-Osnabrück ein. Anhand des Registrierchips stellten die Beamten fest, dass das Tier sich von einem Grundstück in Wildeshausen entfernt hatte.