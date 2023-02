Holocaust-Überlebender Sally Perel gestorben Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Holocaust-Überlebender Hubertus Heil würdigt Sally Perel als „Aufklärer und Mahner“ Von dpa | 03.02.2023, 11:31 Uhr

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den verstorbenen Holocaust-Überlebenden, Sally Perel, als „Aufklärer und Mahner gegen das Vergessen“ gewürdigt. Perel sei „ein großartiger Mensch mit einer dramatischen Lebensgeschichte“ gewesen, schrieb der SPD-Politiker am Freitag bei Twitter. Der als „Hitlerjunge Salomon“ bekannt gewordene Perel starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am Donnerstagabend in Jerusalem mitteilte. Perel wurde 1925 im niedersächsischen Peine geboren, wo Heil später aufgewachsen ist.