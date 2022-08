Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Justizministerium Hotline für Fragen zur Justiz eingerichtet Von dpa | 26.08.2022, 16:44 Uhr

Wer eine Frage zu Abläufen in der Justiz hat, kann sich künftig an eine Hotline wenden. Seit Freitag ist diese freigeschaltet, wie das Justizministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. „Vielen Menschen fällt der Zugang zur Justiz nicht leicht. Die Sprache ist oft kompliziert, die Zusammenhänge für Nicht-Juristen schwer zu verstehen“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) laut Mitteilung.