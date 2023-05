Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Hotel-Lagerhalle in Bremerhaven brennt nieder Von dpa | 29.05.2023, 17:13 Uhr

Eine in Brand geratene Lagerhalle hat in Bremerhaven einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als vier Stunden waren die rund 100 Einsatzkräfte am späten Sonntagabend mit der Brandbekämpfung beschäftigt, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Zehn Gäste eines angrenzenden Hotels mussten evakuiert werden - verletzt wurde jedoch niemand.