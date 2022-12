Intensivstation Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Hospitalisierungsinzidenz: Höchster Wert seit Ende Oktober Von dpa | 16.12.2022, 12:34 Uhr

Die Corona-Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen hat den höchsten Wert seit Ende Oktober erreicht. Der Wert lag am Freitag bei 14,3, zuletzt lag er am 26. Oktober mit 14,6 höher, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. In dieser Zahl sind allerdings auch Patienten enthalten, die ursprünglich wegen eines anderen Grunds in Kliniken gekommen sind und dort einen positiven Corona-Test hatten.