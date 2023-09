Notfälle Hornissenangriff bei Volkslauf: Acht Verletzte Von dpa | 30.09.2023, 17:17 Uhr | Update vor 1 Std. Hornissenangriff bei Volkslauf Foto: -/TNN/dpa up-down up-down

Hornissen haben die Teilnehmer eines Volkslaufes in Burgdorf bei Hannover am Samstag angegriffen und verletzt. „Die Tiere wurden vermutlich durch Erschütterungen der Läufer aufgeschreckt“, sagte ein Feuerwehrmann. Acht Menschen seien gestochen worden, vier von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei einigen der Betroffenen habe es eine allergische Reaktion gegeben.