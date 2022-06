Hörgeschädigte Kinder und Musiker sitzen auf der Bühne im kleinen Sendesaal vom NDR Landesfunkhaus. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey Musik Hörgeschädigte Kinder geben Konzert Von dpa | 22.06.2022, 06:04 Uhr

Musizieren ohne funktionierendes Gehör - das ist kaum vorstellbar. Doch zwölf Kinder mit Hörprothesen haben am Dienstagabend das Publikum im Konzertsaal des NDR in Hannover mit ihrem musikalischen Können beeindruckt. Innerhalb eines Schuljahres haben sie es geschafft, ein völlig neues Instrument erlernen, die Musik zu fühlen und zu verstehen. Die Neun- bis Elfjährigen, die stark hörbeeinträchtigt sind, standen am Ende mit Profimusikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie gemeinsam auf der Bühne.