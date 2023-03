Pflanzung Apfel des Jahres 2023 "Holländer Prinz" Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Apfel des Jahres „Holländer Prinz“ am Kiekeberg gepflanzt Von dpa | 30.03.2023, 14:13 Uhr

Der „Holländer Prinz“ als eine typisch norddeutsche Apfelsorte ist im Freilichtmuseum am Kiekeberg angepflanzt worden. Ein Bäumchen der Sorte des Apfel des Jahres fand seinen Platz in der „Königsberger Straße“ neben einem Flüchtlingssiedlungshaus von 1955. „Das Thema Selbstversorgung spielte nach dem Krieg eine große Rolle“, sagte Museumsdirektor Stefan Zimmermann am Donnerstag in Rosengarten im Landkreis Harburg.