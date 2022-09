Street-Art-Festival "Hola Utopia" in Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Festival „Hola Utopia!“: Graffiti an Fassaden in Hannover Von dpa | 09.09.2022, 15:59 Uhr

Beim Festival „Hola Utopia!“ verwandeln internationale Künstlerinnen und Künstler sechs Gebäude in Hannover in Kunstwerke. Passanten können den Graffiti- und Streetart-Akteuren bei der Arbeit zuschauen, es entstehen ganz legal meterhohe Bilder an Fassaden. „Trotz der Witterung werden die Kunstwerke in den verschiedenen Stadtteilen rechtzeitig fertig“, sagte Organisator Artie Ilsemann am Freitag. Die Künstlerinnen und Künstler hätten auch bei Regen tapfer weitergemalt. Es ist die dritte Auflage des Festivals, das noch bis Sonntag dauert.