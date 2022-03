Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Aurich Hoher Schaden durch Brand in Scheune und Wohnhaus Von dpa | 27.03.2022, 14:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einen Brand in Großefehn im Landkreis Aurich sind ein Wohnhaus und eine Scheune zerstört worden. Das Feuer sei zunächst aus unbekannter Ursache in der Scheune ausgebrochen, bevor es auf das angrenzende Haus übergesprungen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Beide Gebäude wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 400.000 Euro. Eine dreiköpfige Familie konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.