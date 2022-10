Feuer zerstört 700 qm große Fahrzeughalle in Delmenhorst Foto: Jörn Hüneke/dpa up-down up-down Delmenhorst Hoher Sachschaden durch Feuer in großer Fahrzeughalle Von dpa | 08.10.2022, 09:23 Uhr

Ein Feuer hat in einem Gärtnereibetrieb in Delmenhorst eine 700 Quadratmeter große Fahrzeughalle samt Inhalt komplett zerstört und einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in der abgebrannten Halle etliche Oldtimer, sodass der Sachschaden nun auf einen hohen sechsstelligen Bereich geschätzt wird. Der Betrieb stand den Angaben nach bereits beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen vollständig in Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unbekannt, so die Polizei. Verletzte gab es nicht.