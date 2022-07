ARCHIV - Ein Zug der S-Bahn Hannover fährt über eine Brücke am Bahnhof Hannover-Linden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Corona-Pandemie Hoher Krankenstand: S-Bahn Hannover erwartet Zugausfälle Von dpa | 14.07.2022, 17:51 Uhr

Die S-Bahn Hannover hat angesichts der um sich greifenden Corona-Pandemie Zugausfälle in den kommenden Tagen und am Wochenende angekündigt. Grund seien überwiegend coronabedingte hohe Krankenstände, teilte der Betreiber Transdev Hannover am Donnerstag mit. Je nach Entwicklung bei den Krankmeldungen sei mit einer Entspannung im Laufe der kommenden Woche zu rechnen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Züge informieren. Schon zuvor hatte es Kritik an der Zuverlässigkeit der S-Bahn und des Betreibers Transdev Hannover gegeben, Kunden beschwerten sich über Zugausfälle, Verspätungen und schlechte Fahrgastinformation.