Hohe Waldbrandgefahr in vielen Teilen Niedersachsens

Der Deutsche Wetterdienst(DWD) warnt in vielen Teilen Niedersachsens vor hoher Waldbrandgefahr. Für gleich fünf Regionen rief der DWD am Donnerstag die Stufe 5 aus, also die höchste Warnstufe. In den Bereichen Celle, Uelzen, Nienburg, Wendisch Evern im Landkreis Lüneburg und im südlichen Wittingen im Landkreis Gifhorn gelte demnach eine sehr hohe Waldbrandgefahr. In vielen anderen Regionen gelte außerdem eine hohe Gefahr.