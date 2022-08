Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Wetter Hohe Waldbrandgefahr in Niedersachsen Von dpa | 12.08.2022, 08:17 Uhr

Sonnenschein und Hitze bestimmen das Wetter am Freitag in Niedersachsen und Bremen. Der Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad, auch auf den Inseln wird es bis zu 28 Grad heiß. Zudem herrscht verbreitet wegen Trockenheit eine hohe Waldbrandgefahr - im Wendland soll zeitweise die Stufe 5 von 5 des Waldbrandgefahrenindex erreicht werden. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen bei klarem Himmel auf etwa 16 bis 13 Grad. Dem DWD zufolge bleibt es das gesamte Wochenende über heiß, zeitweise mit Temperaturen von bis zu 36 Grad.