Unfall Hohe Rauchsäule bei Brand auf Recyclingbetrieb Von dpa | 20.09.2023, 13:32 Uhr | Update vor 10 Min.

Ein bis zu sechs Meter hoher Haufen Sperrmüll ist am Mittwoch in Bremen in Brand geraten. „Der Rauch zieht in den Ortsteil Blockland. Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen schließen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe keine Verletzten.