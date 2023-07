Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochschule Hohe NC-Quote an Hochschulen in Niedersachsen Von dpa | 04.07.2023, 09:09 Uhr

Wer in Niedersachsen studieren möchte, benötigt in vielen Fällen ein gutes Abitur, um einen Platz zu bekommen. In Niedersachsen liegt die Anzahl der zulassungsbeschränkten Studiengänge im Wintersemester 2023/24 über dem Bundesdurchschnitt, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht.