Wohnen Hohe Mieten in Niedersachsen Von dpa | 02.05.2023, 08:44 Uhr

Mieter haben in Niedersachsen im vergangenen Jahr erneut tief in die Tasche fassen müssen. Landesweit am höchsten sind die Mieten in Lüneburg und im Landkreis Harburg, wie der NDR unter Berufung auf die Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Victor Perli aus Wolfenbüttel berichtete. Dort müssten Mieterinnen und Mieter durchschnittlich mehr als 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlen. Nur knapp unter 10 Euro folgen demnach die kreisfreien Städte Oldenburg, Osnabrück und Göttingen sowie der Landkreis Stade und die Region Hannover.