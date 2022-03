Krabbenkutter in Greetsiel FOTO: Hauke-Christian Dittrich Fischerei Hohe Dieselpreise: Krabbenfischer bleiben in Häfen liegen Von dpa | 15.03.2022, 07:15 Uhr | Update vor 28 Min.

Drei schwere Wirtschaftsjahre in Folge setzen die Krabbenfischer an der Nordseeküste unter Druck. Nun bereiten auch noch enorm gestiegene Dieselpreise Sorgen. Die meisten Kutter bleiben deshalb gerade in den Häfen liegen - dabei steht die neue Saison nun vor der Tür.