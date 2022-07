ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Trockenheit Hohe Brandgefahr für Vegetationen: Feuerwehr warnt Von dpa | 17.07.2022, 12:42 Uhr

Durch ausgeprägte Trockenheit besteht in Niedersachsen in den kommenden Tagen eine hohe Brandgefahr für Vegetationen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) befindet sich der sogenannte Graslandfeuerindex am Sonntag auf der Stufe 3 von 5. Am Montag und Dienstag sollen gebietsweise sogar die Gefahrenstufen 4 und 5 erreicht werden. In Büschen, Hecken, Wiesen und anderen Gewächsen entstehen demnach besonders schnell Brände, die sich dann wiederum rasch ausbreiten. Auch die Gefahr für Waldbrände wird als sehr hoch eingestuft.