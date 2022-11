Karnevalsumzug «Schoduvel» in Braunschweig Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Brauchtum Hoffnung auf Karneval ohne Einschränkungen in Braunschweig Von dpa | 08.11.2022, 12:29 Uhr

Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt traditionell die närrische Saison - nicht nur im Rheinland, sondern auch in niedersächsischen Städten. Gibt es noch Interesse am Schoduvel, der als größter Umzug im Norden gilt?