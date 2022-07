ARCHIV - Ein Seehund schwimmt mit einem Hering im Maul in einem Becken in der Seehundstation Friedrichskoog. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Tierschutz Hochsaison für Seehundretter: Viele Heuler im Wattenmeer Von dpa | 14.07.2022, 06:15 Uhr

Störungen durch Wassersportler und Urlauber im Wattenmeer haben in den vergangenen Wochen an der niedersächsischen Nordseeküste für so viele Funde von verwaisten Seehund-Jungtieren gesorgt wie lange nicht mehr. „Es gibt viele Heuler dieses Jahr“, sagte der Leiter der Norddeicher Seehundstation, Peter Lienau. Heuler heißen die Seehundjungen, die den Kontakt zu ihrer Mutter verlieren. Noch ist die Geburtenphase nicht zu Ende, doch bis Anfang Juli kamen bereits 183 Heuler in die Obhut der Station. Vor der Corona-Pandemie waren es 2019 insgesamt 181.