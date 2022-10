FDP-Logo Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild up-down up-down Landtagswahl Hochrechnungen: FDP in Niedersachsen unter fünf Prozent Von dpa | 10.10.2022, 05:14 Uhr

Die FDP ist nach der Landtagswahl in Niedersachsen in Hochrechnungen von ARD und ZDF am Sonntagabend unter die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht. Beide Sender sahen die Liberalen in Hochrechnungen gegen 22.00 Uhr bei 4,8 Prozent - und damit nicht im Landtag vertreten. Zu Beginn des Wahlabends hatten sie die Partei noch mit 5,0 Prozent berechnet.