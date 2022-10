Amelie Gerdes Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Inklusion HKS ermöglicht Studieren mit geistiger Beeinträchtigung Von dpa | 03.10.2022, 08:08 Uhr

Amelie Gerdes betritt Neuland: Die junge Bremerin mit Trisomie 21 studiert seit kurzem zusammen mit drei weiteren jungen Menschen mit Lernschwierigkeiten an der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) in Ottersberg. Ihr Ziel ist der Bachelor-Abschluss. Dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen regulär studieren, sei an deutschen Hochschulen bisher nicht vorgesehen, sagte Angela Müller-Giannetti vom Hamburger Verband Kunst und Behinderung „Eucrea“.