Bundesgerichtshof Hitzetod eines Mädchens: Urteil zu IS-Rückkehrerin Von dpa | 09.03.2023, 02:48 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) äußert sich heute zum Tod eines jesidischen Mädchens, das 2015 im Irak in sengender Hitze angekettet starb. Die IS-Rückkehrerin Jennifer W. soll tatenlos zugesehen haben. Das Oberlandesgericht München hatte die Frau aus Lohne in Niedersachsen deshalb zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hält diese Strafe für zu niedrig und hat Revision in Karlsruhe eingelegt.