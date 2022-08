ARCHIV - Ein Landwirt erntet mit einem Roder Kartoffeln auf einem Feld. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild FOTO: Philipp Schulze up-down up-down Agrar Hitze erschwert Kartoffelernte Von dpa | 11.08.2022, 13:34 Uhr

Die derzeitige starke Hitze hat Auswirkungen auf die Kartoffelernte in Niedersachsen. Wegen der hohen Temperaturen fahren die Landwirte im Moment am frühen Morgen oder abends auf die Felder, um die noch nicht lagerfähigen Frühkartoffeln zu ernten, teilte das Landvolk Niedersachsen am Donnerstag in Hannover mit. Die Haupternte wird allerdings erst Ende August und Anfang September starten. Einige Kartoffelpflanzen seien wegen des heißen Wetters im Juli und August eher reif geworden als geplant, hieß es.