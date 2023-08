Freizeit Historische Küstensegler auf der „WattenSail“ Von dpa | 13.08.2023, 14:46 Uhr | Update vor 41 Min. Treffen von Traditionsseglern im Museumshafen von Carolinensiel Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down

Rund 20 historische Küstensegler sind am Wochenende auf der 32. „WattenSail“ im Museumshafen in Carolinensiel im Kreis Wittmund zusammengekommen. Die Segelschiffe stammten von der deutschen Küste sowie aus den Niederlanden. Tausende Besucher kamen in den Hafen, um die Küstensegler mit hölzernen Masten, glänzenden Außenseiten und kleinen Fähnchen als Schmuck zu bestaunen. Die Gäste flanierten auf der Promenade durch den Hafen.