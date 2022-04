Zuvor hatte ein Erkundungs- und Hilfsteam des Cuxhavener Havariekommandos (HK) die drei Frachter aufgesucht. Diakon Struwe widersprach damit der Behauptung des SPD-Seefahrtsexperten Uwe Beckmeyer, wonach an Bord „untragbare hygienische Zustände“ herrschten.

Struwe gehörte zwar nicht zu dem vierköpfigen HK-Hilfsteam, ließ sich aber von einem beteiligten Seemannspastor berichten, dass die Mannschaften „überaus angespannt“ seien. Lange hätten sie sich gefragt: „Denkt überhaupt noch jemand an uns?“ Aber Essen und Trinken seien noch für einige Tage genug an Bord, da der bisherige Charterer der Schiffe, die Maersk-Reederei, für Nachschub gesorgt habe, obwohl er dazu nicht verpflichtet wäre.

Künftig können die Seeleute „alles, was sie brauchen, über das Havariekommando ordern“, sagte Diakon Struwe. So werde in den nächsten Tagen Frischwasser angeliefert. „Wir tun alles, damit die Situation erträglich ist.“ Dazu gehöre auch das Aufladen privater Handykarten, damit die Seemänner wieder regelmäßiger ihre Angehörigen kontaktieren könnten.

Nach Angaben von HK-Sprecher Michael Friedrich versorgte eine Ärztin des Teams eine kleinere Wunde und hinterließ einige Standardmedikamente. Bereits nach dem Besuch der ersten beiden Schiffe am Montagabend hatte das HK erklärt, die Besatzungen seien „mental und physisch stabil“.

Noch am Dienstag brachte ein Schiff 2.000 Liter sogenanntes Zylinderöl zu einem der Frachter. Dieses Schmiermittel wird gebraucht, um die Stromgeneratoren betreiben zu können.

Wie bereits berichtet, liegen die drei Containerschiffe „Maersk Valletta“, „Maersk Vigo“ und „Maersk Vancouver“ seit Wochen vor Anker. Wegen Sicherheitsmängeln dürfen sie nicht weiterfahren. Ihr marokkanischer Eigner ist offenbar insolvent, ein Chartervertrag mit der Maersk-Reederei ist seit Juli ausgelaufen. Das weitere Schicksal der Schiffe ist laut HK noch unklar.