Kultur Hildesheim leuchtet: Festival mit internationaler Lichtkunst Von dpa | 13.10.2022, 11:21 Uhr

Außergewöhnliche Lichtkunst ist von diesem Donnerstag bis Sonntag bei einem Festival in Hildesheim zu sehen. Internationale Künstlerinnen und Künstler verwandeln sakrale und profane Orte in der Stadt in Kunststätten. Gerade in dunklen Zeiten, geprägt von Krieg und Krankheit, sei es umso wichtiger, dass es Lichtblicke gibt, teilte die Hildesheim Marketing GmbH mit.