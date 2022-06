Holger Heymann, Landrat im Landkreis Wittmund und Vorsitzender im Tourismusverband Nordsee e.V., lächelt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Tourismus Heymann: Tourismusförderung Pflichtaufgabe von Kommunen Von dpa | 15.06.2022, 14:31 Uhr

Vertreter der Tourismuswirtschaft und der Politik haben sich beim Nordsee-Tourismustag in Wilhelmshaven für eine Stärkung der Urlaubsregion ausgesprochen. Dabei soll auch die neu gegründete, länderübergreifende Tourismusagentur Nordsee (Tano) helfen. Der Vorsitzende des Tourismusverbandes Nordsee, Wittmunds Landrat Holger Heymann, sagte bei dem Treffen am Mittwoch, dass die Touristik kein „Anhängsel“ der Wirtschaftspolitik sein dürfe. „Die Bedeutung, die der Tourismus verdient, sollte weiter durchdekliniert und die Wirtschafts- und Tourismusförderung zur Pflichtaufgabe der Kommunen gemacht werden“, sagte der SPD-Politiker. Nur so könne die Qualität des Tourismus und der Infrastruktur etwa an der Nordseeküste verbessert und dem Fachkräftemangel begegnet werden.