Herzspezialist beklagt Kommerzialisierung der Medizin 31.03.2023, 08:14 Uhr

Der renommierte Herzspezialist und langjährige Klinikdirektor an der Medizinischen Hochschule Hannover, Prof. Axel Haverich, hat die Kommerzialisierung in der Medizin beklagt. „Zu oft geht es ums Geldverdienen in der Medizin, der Patient ist zweitrangig“, sagte Haverich, der mit 70 Jahren in den Ruhestand geht, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). „Das Problem sind die Kommerzialisierung und der Ausverkauf medizinischer Leistungen an börsennotierte Unternehmen.“ Die Disziplin Chirurgie stehe stark unter Druck.