Insolvenz Hersteller von Wasserstoff-Lkw Clean Logistics insolvent Von dpa | 17.02.2023, 14:25 Uhr

Der börsennotierte Hersteller von wasserstoffbetriebenen Lastwagen, Clean Logistics, ist nach eigenen Angaben insolvent. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Braunschweig und Winsen an der Luhe teilte am Freitag mit, dass es für sich und die Tochtergesellschaften voraussichtlich am Montag einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen werde. Bemühungen, eine weitere Finanzierung der Gesellschaft zu gewährleisten, seien gescheitert. Im Januar hatte Clean Logistics noch versucht, bis zu 2,7 Millionen neue Aktien auszugeben und so an frisches Kapital zu gelangen. „Die geplante Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt“, erklärte das Unternehmen nun.