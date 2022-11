Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Finanzen Herbst-Steuerschätzung: Land darf mit Mehreinnahmen rechnen Von dpa | 01.11.2022, 12:46 Uhr

Niedersachsen darf in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher prognostiziert. Allein im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im Mai ergeben sich Zuwächse in Höhe von 908 Millionen Euro in diesem Jahr und 579 Millionen Euro im Jahr 2023, wie das Finanzministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Bis 2026 ergeben sich demnach unter Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs rechnerisch Zuwächse in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro pro Jahr.