Helmholtz-Zentrum holt Genetiker aus Österreich an Spitze Von dpa | 27.06.2023, 06:30 Uhr

Der renommierte Genetiker Josef Penninger rückt an die Spitze des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI). Der 58-jährige Österreicher übernimmt im Juli die wissenschaftliche Geschäftsführung im niedersächsischen Braunschweig, wie das Forschungszentrum am Dienstag mitteilte. Der mehrfach hochkarätig ausgezeichnete Wissenschaftler wechselt von der Universität British Columbia in Kanada nach Deutschland und will den Standort unter anderem um 20 neue Forschungsgruppen ausbauen.