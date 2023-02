Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: Cem Tekkesinoglu/DIA images via AP/dpa/Archivbild up-down up-down Erdbeben Helfer aus Erdbebengebiet zurückgekehrt Von dpa | 13.02.2023, 08:23 Uhr

Nach einem siebentägigen Einsatz im türkischen Erdbebengebiet sind 38 Helfer der niedersächsischen Hilfsorganisation @fire nach Deutschland zurückgekehrt. Das ehrenamtliche Such- und Rettungsteam habe in der Stadt Kahramanmaras fünf Menschenleben gerettet, teilte am Montag der Verein in Wallenhorst bei Osnabrück mit. Die aus ganz Deutschland und anderen Ländern stammenden Helfer seien am Sonntag nach Deutschland zurückgereist.