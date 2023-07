Beginn der Sommerferien in Niedersachsen Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Wetter Heißes Wochenende in Niedersachsen Von dpa | 08.07.2023, 11:25 Uhr

Die Hitze ist zurück in Niedersachsen: Am Sonntag ist bei schwülen Temperaturen bis zu 36 Grad Schwitzen angesagt. Zuvor sollte am Samstag unter Hochdruckeinfluss zunehmend heiße und noch vergleichsweise trockene Luft aus Südwesteuropa heranziehen, die Höchstwerte sollten bei 27 Grad auf den Inseln und bis zu 33 Grad im Süden des Landes liegen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die trockene Luft werde am Sonntag zunehmend durch schwüle Luft ersetzt.