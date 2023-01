Hochzeitstorte Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Weser-Ems-Hallen Heirat in Sneakers und Jumpsuit: Hochzeitsmesse zeigt Trends Von dpa | 14.01.2023, 09:17 Uhr

Von klassischen Brautkleidern bis zu ausgefallenen Accessoires: Auf der Hochzeitsmesse in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen präsentieren 60 Aussteller am Wochenende aktuelle Trends der Branche. Die Organisatoren rechnen mit knapp 2000 Besucherinnen und Besuchern. In den Jahren vor der Corona-Pandemie seien es bis zu doppelt so viele gewesen, sagte Sonja Hobbie, eine der Organisatorinnen. „Ich würde mir wünschen, dass wir dahin wieder zurückkommen.“