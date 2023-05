Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Migration Heim-Bewohner nach Schuss durch Polizei außer Lebensgefahr Von dpa | 19.05.2023, 11:28 Uhr

Nach dem Schuss eines Polizeibeamten auf den Bewohner eines Flüchtlingsheims in Hannover ist der Mann außer Lebensgefahr. Der 25-Jährige habe operiert werden müssen, es gehe ihm besser, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag. Die Ermittlungen dauerten an, geklärt werden müsse etwa die Frage, ob die Schussabgabe durch Notwehr gerechtfertigt gewesen sei, sagte sie. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann am Mittwochmorgen mit einem oder sogar zwei Messern bewaffnet gewesen, auf die Aufforderung, die Waffen fallen zu lassen, habe er nicht reagiert.