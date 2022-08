Gewitter Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unwetter Heftiges Gewitter - Blitz schlägt in Laatzen in Haus ein Von dpa | 26.08.2022, 18:50 Uhr

Bei einem heftigen Gewitter im Ortsteil Gleidingen in Laatzen bei Hannover ist am Freitagnachmittag ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Die drei Bewohner und zwei Katzen erlitten keine Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten gestalten sich aber schwierig, sagte ein Sprecher. Die Dämmung im Dach habe gebrannt, die Photovoltaikanlage sei aber unbeschädigt. Einige umliegende Häuser hatten den Angaben zufolge zeitweilig keinen Strom.