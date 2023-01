Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Hausbewohner in Celle können sich vor Flammen retten Von dpa | 26.01.2023, 08:52 Uhr

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Celle haben sich nach dem Ausbruch eines Feuers am Mittwoch gerade noch rechtzeitig aus dem Gebäude retten können. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kamen sie vorsichtshalber dennoch für Untersuchungen in eine Klinik. Der Brand war am späten Nachmittag entdeckt worden. Als die Feuerwehr und weitere Helfer ankamen, stieg bereits dichter Rauch aus dem Obergeschoss auf. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 150.000 Euro und untersuchen jetzt die Ursache - das Haus kann den Angaben zufolge nicht mehr bewohnt werden.