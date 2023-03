Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Hauptbahnhof verzeichnet zweithöchste Zahl an Gewaltdelikten Von dpa | 01.03.2023, 10:41 Uhr

Am Hauptbahnhof Hannover sind im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich der Bahnhöfe die zweitmeisten Gewaltdelikte verzeichnet worden. Bei den Waffendelikten steht Hannover mit Platz drei kaum besser da. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Damit schneidet der Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt schlechter ab, als gemessen an der Größe zu erwarten wäre: Nach der Zahl der Fahrgäste ist der Bahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn lediglich der siebtgrößte in Deutschland.