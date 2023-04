Eine vermeintliche Handgranate liegt zwischen den Sitzen in einem Zug, der geräumt werden muss. Foto: Bundespolizeiinspektion Hannover/dpa up-down up-down Großeinsatz für Polizei Zugverkehr in Hannover gestoppt: Handgranate entpuppt sich als Powerbank Von dpa | 18.04.2023, 15:44 Uhr

Aufregung am Hauptbahnhof in Hannover: Eine vermeintliche Handgranate legt den Zugverkehr lahm und sorgt für einen Großeinsatz der Polizei. Am Ende war alles aber ganz harmlos.