Von dpa | 21.10.2022, 13:25 Uhr

Der auf Wind- und Solaranlagen spezialisierte Projektentwickler PNE könnte einen neuen Haupteigner bekommen. Die vom US-Finanzinvestor Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH wolle ergebnisoffene Vorgespräche mit möglichen Interessenten über einen vollständigen Erwerb ihrer Anteile führen, teilte PNE am späten Donnerstagabend mit. Photon hält 39,80 Prozent am Unternehmen. Sollte das Photon Management die gesamte Beteiligung an einen Erwerber veräußern, müsste dieser ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot oder ein Pflichtangebot zum Erwerb aller übrigen PNE-Anteile abgeben.