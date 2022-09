Brand am Brocken Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Feuer am Brocken Harzwasserwerke geben Talsperren zum Betanken frei Von dpa | 05.09.2022, 12:33 Uhr

Im Kampf gegen den Großbrand am Brocken im Harz sind die Oker- und Odertalsperre zum Betanken von Löschhubschraubern freigegeben worden. „Aktuell fliegen vier bis fünf Löschhubschrauber die Okertalsperre an, da diese näher zum Brandgebiet liegt“, teilten die Harzwasserwerke am Montag mit. „Unsere Mitarbeiter haben die Wasserfläche bereits am Wochenende geräumt und überwachen die Entnahme“, sagte Unternehmenssprecherin Marie Kleine.