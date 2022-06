ARCHIV - Ein «geöffnet»-Schild am Harzmuseum in Wernigerode. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Klima Harzmuseum thematisiert Landschaftswandel in Ausstellung Von dpa | 28.06.2022, 05:52 Uhr

Wie und warum sich Landschaften in der Vergangenheit verändert haben, rückt das Harzmuseum in Wernigerode in den Mittelpunkt einer Ausstellung. Nach der Eröffnung am Dienstag im Rathaus ist „Klima - Mensch - Veränderung“ bis 6. November zu sehen. Die Schau gliedert sich nach Angaben der Stadt in zwei Teile. So würden grundsätzliche Landschaftsveränderungen unter besonderer Berücksichtigung klimatischer und anthropogener Einflüsse dargestellt - von vor etwa 20.000 Jahren bis heute.