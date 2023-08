Pilotphase Harzer Urlauberticket Hatix soll fortgesetzt werden Von dpa | 08.08.2023, 16:48 Uhr | Update vor 10 Min. Hatix Foto: Stefan Rampfel/ up-down up-down

Das Urlauberticket Hatix soll fortgesetzt werden. Das gab der Landkreis Goslar auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Torfhaus bekannt. Das Ticket, das seit 2020 in einer Pilotphase angeboten wird, erhalten Touristen, wenn sie in teilnehmenden Harz-Regionen ihr Hotel beziehen. Sie können damit während ihres Urlaubs kostenlos ausgewählte Buslinien benutzen.