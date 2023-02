Harzer Schmalspurbahn Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Harzer Schmalspurbahn fährt wieder planmäßig Von dpa | 05.02.2023, 11:05 Uhr

Nach witterungsbedingten Ausfällen und Einschränkungen bei der Harzer Schmalspurbahn fährt diese seit Sonntag wieder nach Plan. Auch der Verkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzer Schmalspurbahn fährt den Angaben der Betreiber zufolge wieder planmäßig. Unter anderem durch starken Wind musste der Betrieb zeitweise eingestellt werden. Auch die Lifte in den größeren Skigebieten - am Wurmberg in Braunlage sowie in Sankt Andreasberg - fuhren vor dem Wochenende nicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist in den nächsten Tagen zwar mit frostigen Temperaturen, jedoch nicht mit starkem Wind zu rechnen.