Biotop-Pflege Harzer Rotes Höhenvieh weidet wieder auf dem Brocken Von dpa | 16.08.2022, 16:24 Uhr

Rund um die 1141 Meter hohe Brockenkuppe im Harz weiden wieder Rinder. Am Montag seien zehn Jungtiere der alten, robusten Rasse Harzer Rotes Hohenvieh auf den Berg gebracht worden, teilte die Nationalparkverwaltung am Dienstag in Wernigerode mit. Aktuell sei eine Beweidung auf der Nordwestseite des Brockens von zwei Wochen vorgesehen, hieß es.