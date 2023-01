Kloster Walkenried Foto: picture alliance / Holger Hollemann/dpa/Archivbild up-down up-down Kultur Harzer Kultur-Winter: Mehr als 100 Terminen in zwei Wochen Von dpa | 28.01.2023, 08:25 Uhr

Der Harzer Kultur-Winter lockt anlässlich seines 15. Geburtstages mit mehr als 100 Terminen in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen. Nach dem Start am Samstag sind bis zum 12. Februar in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge Kunst, Theater, Musik und Handwerk zu erleben. 45 verschiedene Veranstaltungen für alle Altersgruppen und Interessen stehen nach Auskunft des Harzer Tourismusverbandes auf dem Programm. Es beteiligten sich demnach 31 Veranstalter in 20 Orten. Darunter seien vor allem Museen, Schlösser, Klöster und historische Gebäude.