Harz-Urlauber sollen bei der Anreise auf Bus und Bahn setzen

Viele Bürger reisen mit dem Auto in den Urlaub, wenn dieser in Deutschland stattfindet. Das führt zu Staus und Belastungen für die Umwelt. Im Harz will das der Landkreis Goslar deswegen nun ändern - und er hat dazu bereits Ideen.